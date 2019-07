Stupro alla discoteca Factory. Fermato romeno. Caccia agli altri due

La Squadra Mobile di Roma ha dato esecuzione ieri al decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla locale Procura della Repubblica a carico di un cittadino romeno di 25 anni, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale di gruppo aggravata. L’uomo, a carico del quale sono stati raccolti gravi indizi in indagini coordinate dalla IV Sezione Reati Sessuali e in Danno di Minori della Squadra Mobile, coordinata dai Magistrati del Gruppo Antiviolenza della Procura della Repubblica, è ritenuto uno degli autori dello stupro subito dalla donna nei pressi del Factory club, locale vicino allo stadio Olimpico, nella notte tra il 18 e il 19 maggio scorso. Il fermo sarà sottoposto alla convalida del Gip nelle prossime ore. L’attività degli investigatori è ancora in corso al fine di individuare gli altri due responsabili del grave delitto.