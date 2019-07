"Luci sul Tempio di Adriano" lo spettacolo più visto a Roma

Con oltre 300mila persone, "Luci sul Tempio di Adriano" è lo spettacolo più visto a Roma nell'ultimo anno. Organizzato e promosso dalla Camera di commercio di Roma e realizzato dal genio delle luci Paco Lanciano, lo spettacolo è andato in scena ogni giorno, mezz'ora dopo il tramonto, dal luglio del 2018. È stato il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, a celebrare un anno dal lancio e a tracciare un bilancio da un palco allestito per l'occasione in piazza di Pietra e calcato dal coro delle Voci bianche del Teatro dell'Opera di Roma.

"Più di 600mila persone sono transitate in questa piazza durante gli spettacoli", ha detto Tagliavanti. Un sistema di rilevamento cellulare ha contato le presenze davanti al Tempio di Adriano durante gli show. "Delle 661mila persone passate, coloro che si sono fermati a vedere Luci sul Tempio di Adriano sono stati 312.934, rendendo questo l'evento più visto a Roma nell'ultimo anno".