Allo Stadio Garofoli di Formello calcio... di solidarietà

Allo Stadio Garofoli di Formello si è svolto l’evento "Gol del cuore", un triangolare di calcio tra la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti/Giornalisti Rai/Cross Roads Femminile Formello.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Formello e organizzata da Giampiero Serafini, direttore dell’ASD Cross Roads Formello, è stata ideata da Giovanni Calì direttore sportivo della Nazionale e proposta dall’Associazione SaperexGuidare che insieme alla Nazionale del Cuore Attori e Cantanti da anni realizza progetti di prevenzione e sicurezza stradale. Una giornata in cui lo sport diventa uno strumento per veicolare messaggi dalla forte rilevanza sociale «I fondi raccolti saranno destinati alla realizzazione di progetti di prevenzione e sicurezza stradale ed in parte devoluti a Eugenio Rossi (gravemente ferito in un incidente stradale). Con la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti in campo il campione Totò Schillaci, il capitano Bruno Torrisi, Alfredo Li Bassi, Stefano Masciarelli, Gigi Di Staso e Francesca Cirone, Marcello Cirillo, Maurizio Nicolosi, Domenico Gennaro, Fabrizio Coniglio, Fabio La Fata, Jacopo Cavallaro, Fabrizio Festa, Matteo Pedone, Rocco Pietrantonio, Alessandro Idonea, Mario Fucili, Gian Luca Mastelli, Maria Monsè madrina dell'evento e tanti giornalisti della RAI Americo Mancini,Giampiero Scarpati,Maurizio Severino,Mario Sileoni, Max De Tomassi e tanti altri. Tutti insieme, con la loro entusiasta partecipazione, si sono fatti portavoce dell'importanza di campagne di sensibilizzazione di sicurezza stradale.

La Nazionale del Cuore Attori e Cantanti ha giocato con Totò Schillaci in primo piano contro la Nazionale Giornalisti Rai, concludendo la seconda partita contro Cross Roads Formello Femminile in un’atmosfera di festa divertimento e spettacolo ancora una volta ha vinto la socialità raggiungendo gli obbiettivi prefissi.

Tutti i partecipanti, attori, cantanti, glorie del calcio nazionale, giornalisti, hanno aderito con grande entusiasmo al progetto per sostenere gli scopi benefici dell'evento.