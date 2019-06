"Domani riapre la fermata Repubblica"

«La stazione Repubblica della metro A riaprirà domani mattina in sicurezza. Ci scusiamo per i disagi che cittadini e commercianti hanno dovuto affrontare in questi mesi a causa dei lavori straordinari di manutenzione». Lo ha annunciato con un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi

Questa mattina c'è stato il sopralluogo nella stazione da parte dell’ad e presidente di Atac Paolo Simioni per il collaudo in vista della riapertura.

Finalmente qualcosa si è mosso a otto mesi spaccati dall’incidente alle scale mobile che causò il ferimento di diversi tifosi del Cska Mosca, nella Capitale per la partita di Champions League con la Roma, e la conseguente chiusura della stazione. Una data simbolica che complice lo sciopero e la temporanea chiusura della linea ha anche dato il tempo per i collaudi.

I commercianti hanno già preparato una torta per festeggiare il lieto evento. Una "festa" simile, a base di torta alla panna e prosecco, fu organizzata dai proprietari dei negozi due mesi fa, in occasione dei sei mesi di chiusura.