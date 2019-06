A Villa Bonelli l'Ama non passa. E i rifiuti bruciati restano lì

I cassonetti sono stati incendiati due giorni fa ma i rifiuti sono ancora sul marciapiede. Non sono servite a niente le proteste dei residenti e dei commercianti di via Gaetano Fuggetta, a Villa Bonelli. Mercoledì notte sono stati dati alle fiamme quattro cassonetti, i residenti hanno lanciato l'allarme e i vigili del fuoco sono intervenuti con tempestività evitando che le fiamme si propagassero al vicino parco della scuola Nino Rota. A quel punto gli abitanti attendevano un intervento dell'Ama per raccogliere i rifiuti bruciati ma niente da fare. Così hanno scritto al prefetto per chiedere di porre rimedio a una situazione che rischia di diventare una vera emergenza.