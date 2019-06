È morto il sindaco di Rocca di Papa. Non ce l'ha fatta Emanuele Crestini, il primo cittadino del comune dei Castelli romani rimasto ferito lo scorso 10 giugno nell'esplosione avvenuta in Comune. Crestini era ricoverato in gravi condizioni presso il Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Sant’Eugenio per le ferite riportate nello scoppio.

In serata l'ultimo bollettino della Asl Roma 2 annunciava un peggioramento delle condizioni del primo cittadino: "Si sono aggravate a causa di una sopraggiunta crisi respiratoria e dal quadro derivante dalle infezioni delle lesioni riportate dovute alla lunga permanenza nel luogo dell'incendio". È la seconda vittima dello scoppio avvenuto nel comune a causa di una fuga di gas: domenica scorsa era morto il delegato del primo cittadino, Vincenzo Eleuteri.