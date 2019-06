Esplode barca privata, tre feriti

Nono solo l'incendio di stamattina che ha coinvolto tre imbarcazioni sul Tevere, al cantiere navale Sea Cloud, stasera, intorno alle 20 20 è esplosa una barca privata nella rimessa in via del Faro. Sul posto sono intervenuti 2 elicotteri, 3 ambulanze e un auto medica. Tre i feriti trasportati d’urgenza al Sant’Eugenio e ricoverati in codice rosso, due con ustioni oltre 40% sul corpo e un altro con ustioni più lievi e intossicazione da fumo. Nessuno di loro sarebbe però in pericolo di vita.