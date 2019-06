Lojudice nuovo arcivescovo di Siena, il monsignore saluta l'Ardeatino

All’Ardeatino ieri sera l’ultima messa nella Capitale di monsignor Paolo Lojudice prima dell'insediamento oggi nella sua nuova diocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino, dove il 6 maggio scorso è stato nominato arcivescovo metropolita da Papa Francesco.

La sua Roma, nell'ambito della festa patronale del quartiere, ha salutato il vescovo ausiliare capitolino per il settore Sud a San Vigilio, parrocchia nella quale dal '92 al '97 ha ricoperto il ruolo di vicario. Chiesa gremita per la Messa solenne. "L'auspicio è che questa comunità possa ritrovarsi e sperimentare soddisfazioni, con tanti in prima linea a dire che quella del Vangelo è l’unica via", ha detto monsignor Lojudice nell'omelia. Al termine delle celebrazione eucaristica, il neo-arcivescovo di Siena è stato omaggiato dai fedeli con il primo fumetto realizzato su San Vigilio prodotto dall'estro creativo di Francesco, giovane artista della parrocchia romana.