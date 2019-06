Elena Santarelli accende il vulcano Nui Lua

Un evento vulcanico ha acceso i riflettori su Rainbow MagicLand. Il parco più grande del Centro - Sud Italia si arricchisce in questa stagione, già densa di novità, come la selvaggia Area Tonga, di una nuova sorprendente attrazione: il gigantesco Vulcano Nui Lua. Un divertentissimo flume ride per tutta la famiglia: tra discese mozzafiato, vortici d’acqua e lava incandescente.

Al taglio del nastro il nuovo ceo di Rainbow MagicLand Guido Zucchi, Gaudenzio Bonaldo Gregori, Country Manager di Pillarstone Italy, azionista del gruppo, ed Elena Santarelli madrina d’eccezione dell’evento.

Zucchi ha espresso l’enorme soddisfazione per l’inaugurazione di questa grande attrazione, dichiarando: “Nui Lua è una vera novità per tutta la famiglia, che riesce a coniugare divertimento, sorpresa e spettacolarità. Tutto questo è possibile grazie a molteplici effetti speciali che stupiscono i visitatori, lasciandoli letteralmente a bocca aperta. Questa nuova attrazione completa la già spettacolare zona Giungla, anch’essa inaugurata recentemente, che offre possibilità di gioco incredibili, con altre tre attrazioni completamente nuove: la driving school Motorgiungla, il playground più grande d’Italia Jungle Camp e Baby Jungle Camp. Tre le altre novità che meritano una speciale menzione ci sono anche lo spettrale Haunted Hotel, un percorso di terrore popolato da zombie ed Escavatorini, una divertente attrazione per bambini”.

“L’inaugurazione rappresenta il completamento della prima fase di rilancio del parco, focalizzata sullo sviluppo di nuove attrazioni destinate ai nostri principali clienti: le famiglie. Tutto ciò rappresenta solamente l’inizio dell’impegno di Pillarstone a sostenere la crescita e lo sviluppo di Rainbow Magicland negli anni futuri, offrendo sempre nuove attrazioni per i nostri visitatori” ha commentato Gaudenzio Bonaldo Gregori.

Ha prestato il suo volto all’apertura di questa nuova e spettacolare attrazione, un personaggio amatissimo dal pubblico italiano. Conduttrice televisiva, attrice, show girl, ma soprattutto mamma, la bellissima Elena Santarelli: “Sono felice di inaugurare questa nuova attrazione in mezzo a tanti bambini, i loro sorrisi sono una ricarica di energia per me, spero di portare presto anche i miei figli”.

A rendere ancora più avvincente e caratteristico l’avvio di Nui Lua, la presenza di Viliami Lolohea, diplomatico del Regno di Tonga. Rainbow MagicLand, infatti, nel dare nome alla nuova Area Giungla, dove sorge il Vulcano, si è ispirato alla vera storia dell’arcipelago “Tonga”, uno stato insulare della Polinesia. Viliami Lolohea, diplomatico del Regno di Tonga, è stato incaricato dalla sua Ambasciata di partecipare all’evento, come dimostrazione di interesse ad avviare una partnership col parco. La partnership prevederà tra l’altro un loro patrocinio, interscambi e la realizzazione di progetti culturali dedicati alle scuole.

Nui Lua è la montagna russa acquatica, un vero turbinio di emozioni. Navigando a bordo di formidabili imbarcazioni scavate nei tronchi, figli e genitori affronteranno un canale turbolento, cercando di evitare innumerevoli pericoli. Getti di fuoco, fumo e lava contrasteranno il cammino degli impavidi visitatori che si avventureranno per rendere omaggio alla divinità che sorveglia lo spirito maligno alloggiato all’interno del vulcano, lo stesso che ne regola le violente eruzioni. Non resta che salire a bordo e vivere l’avventura.