"Cercasi scambisti", i cartelloni che tappezzano Roma fanno impazzire il web

“Cercasi Scambisti”. Non è l'annuncio di qualche coppia romana che, annoiata dal solito menage a due, cerca nuove ‘esperienze’, no. Da qualche giorno infatti sulle strade della Capitale sono comparsi alcuni cartelloni pubblicitari dove su uno sfondo colorato campeggia questa frase che lascia poco spazio all’interpretazione: “Cercasi Scambisti”.

Numerose le strade ‘battute’ dall’insolito slogan pubblicitario, da Corso Francia ai quartieri Flaminio e Pinciano fino alla periferia. Sul messaggio resta il mistero visto che, sui cartelloni, non c’è nessun riferimento o contatto. Cosa si nasconda "dietro" a questi pannelli - una strategia di marketing? Una pubblicità a indizi per prodotti, film o dischi? - lo scopriremo sicuramente più in là.

Come sempre il web non si fa sfuggire nulla e sui vari social network da Twitter in poi gli utenti si sbizzarriscono in battute. Come Angelo. T. che postando uno dei tanti cartelloni sparsi su Roma scrive: “…….. e dalla Capitale è tutto.” Su Facebook invece Tiziana F. commenta: “Ma il cartello dopo la chiesa di Santa Passera con la scritta scambisti?”. Andrea D. invece commenta: “Tutta Roma tappezzata di manifesti ‘cercasi scambisti’ . Capitale Insaziabile” .

Al momento per chi è ‘interessato’ all’annuncio e/o solamente curioso di dove vada a ‘parare’ questa campagna pubblicitaria c’è solo da aspettare. Nel frattempo i romani si scatenano in quello che gli riesce meglio: l’ironia.