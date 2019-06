Il Campidoglio sfratta la discoteca "Cabala"

Una location unica, nel pieno centro della Capitale, frequentata dallo star system e punto di riferimento delle notti romane. Un edificio del '400, tra Lungotevere Marzio e piazza Navona, articolato su tre livelli: con ristorante, piano bar e discoteca. Nonostante i lauti incassi, la «Cabala» ha accumulato un debito di circa 1,5 milioni di euro nei confronti del Comune, per il mancato pagamento del canone d’affitto. Martedì il dipartimento Patrimonio e Politiche abitative del Campidoglio ha recuperato l’immobile e ha sfrattato i gestori morosi.

«Nessun privilegio. Con noi la musica è cambiata - ha scritto su Facebook l’assessore al Patrimonio Rosalba Castiglione - Lo stabile sarà tra quelli che andranno a bando per un utilizzo che porti beneficio alla città». «I beni comuni appartengono a tutti e devono sostenere la crescita culturale ed economica, i servizi e il benessere dei cittadini - ha commentato sullo stesso social network il sindaco Virginia Raggi - In assenza di riscontro ai solleciti di pagamento, la nostra amministrazione ha disposto la riacquisizione dei locali, dopo che tutti i ricorsi presentati dagli utilizzatori sono stati respinti da Tar e Consiglio di Stato». «Ringrazio le donne e gli uomini della Polizia Locale, insieme ai dipendenti del dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale e a tutti coloro che portano avanti un lavoro costante contro ogni abuso e in difesa degli interessi dei cittadini», ha concluso la Raggi.