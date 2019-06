Picchia un portantino al pronto soccorso. Nigeriano fermato alla stazione Termini

E' stato fermato alla stazione Termini di Roma, mentre aggrediva una passante, il nigeriano di 48 anni ricercato da giorni per aver picchiato, lo scorso primo giugno, con pugni in pieno volto un portantino all'interno del pronto soccorso del policlinico Umberto I, nella Capitale.

IMMAGINI FORTI

Un nigeriano, con già un decreto di espulsione per lesioni e violenza sessuale, aggredisce un portantino nella sala d'attesa del Policlinico Umberto I a Roma. Cosa ci faceva ancora in Italia? Spero venga catturato ed espatriato per scontare la pena a CASA SUA! pic.twitter.com/ykkvgyH3FD