Fico fa gli auguri ai rom. Cinque di loro vengono arrestate per furto

Hanno approfittato della parata per rubare il portafogli a una turista indiana. Cinque rom, tutte di origini bosniache tra i 25 e i 33 anni, sono state arrestate dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato in concorso ancor prima che la vittima si accorgesse dello zaino aperto. Le donne, quattro delle quali in avanzato stato di gravidanza ma tutte con centinaia di furti alle spalle, erano partite di buon’ora, domenica 2 giugno, per raggiungere via dei Fori Imperiali, dove si teneva la parata, dal campo rom di Aprilia dove vivono. Proprio mentre il presidente della Camera Roberto Fico dedicava a migranti, rom e sinti la giornata della Repubblica, le donne arrivavano con la metro al Circo Massimo. I carabinieri della Stazione Roma Quirinale, che le hanno notate in gruppo, le hanno seguite, sospettando l’ennesimo furto. Pochi minuti dopo, scelta la vittima, le cinque hanno sfilato il portafogli con 215 euro all’interno a una indiana di 54 anni. Bloccate quando ancora la turista non si era accorta di nulla, sono ora in attesa del giudizio per direttissima.