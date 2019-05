Studente affogato nel Tevere, chiesto l'ergastolo per Galioto

I pm della procura di Roma Nadia Plastina e Gennaro Varone hanno chiesto alla corte d'assise di condannare all'ergastolo, per omicidio volontario, il senza tetto Massimo Galioto, accusato della morte dell'americano 19enne Beau Solomon, studente della John Cabot, avvenuta nella notte tra il 30 giugno e il primo luglio del 2016.

Galioto, difeso dall'avvocato Michele Vincelli ed arrestato il 7 luglio del 2016 per omicidio volontario, ha sempre respinto le accuse. Ma contro il 44enne senza fissa dimora c'è anzitutto un video (anche se le immagini non sono chiarissime) che riprende a distanza il giovane mentre cade dalla banchina delle Tevere e finisce nel fiume trascinato dalla corrente. E poi ci sono le dichiarazioni rese agli inquirenti dalla ex fidanzata dell'imputato, Alessia Pennacchioli, che pure sulla vicenda ha fornito almeno cinque versioni differenti.