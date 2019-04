Incubo piromani: 14 auto bruciate in un condominio alla Magliana

Torna l'incubo dei piromani. Questa notte un incendio scoppiato alle 2.30 circa in via Pescaglia, zona Magliana, a Roma, ha coinvolto 14 automobili parcheggiate nell'area esterna di un condominio. Sette auto sono state completamente distrutte dalle fiamme mentre le altre sono rimaste parzialmente danneggiate. Nessuno è rimasto ferito. Le cause sono in corso d'accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Villa Bonelli.