Lega all'attacco della Raggi: "Stop al Salva Roma"

"Il Salva Roma non ci convince. Il problema di Roma non è esclusivamente un problema economico, è soprattutto la mancanza di progettualità da qua ai prossimi dieci anni". Lo ha detto Maurizio Politi, capogruppo della Lega al Campidoglio, che rinfocola le polemiche tra gli alleati di governo che continuano da giorni.

"La sindaca Raggi sta solo finendo di distruggere il Comune. La questione non è il debito storico di questa città, ma la totale assenza di progettualità sugli investimenti in termini di idee: insomma al di là della funivia, discutibile anche questa, non vi è nessun progetto, nulla di sensato", dichiara Politi che incalza: "Serve un nuovo piano trasporti, in sinergia con l'area metropolitana, un nuovo sistema di bigliettazione. Serve la libertà di scelta educativa, serve l'agevolazione dell'ingresso di privati nella gestione del verde e soprattutto serve un termovalorizzatore per una soluzione del problema rifiuti che dovrebbe essere ad esclusiva gestione pubblica".

In mattinata era stato lo stesso Matteo Salvini a tornare sulla gestione 5stelle della Capitale: "La Raggi mi ha chiesto aiuto per salvare Roma da degrado, turisti cafoni e incivili in genere. La circolare sulle zone rosse va in questa direzione, esattamente come alcuni strumenti nel Decreto sicurezza. Basta leggere le norme e applicarle, ma evidentemente la Raggi è distratta".