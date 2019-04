Pappagallini sfruttati per accattonaggio salvati dalle guardie zoofile

Nella giornata di ieri sono stati sequestrati in via dei Fori Imperiali due pappagallini sfruttati per l’accattonaggio da due balordi che sono stati bloccati in flagrante mentre chiedevano un’offerta – a passanti e turisti - per scattare una foto ricordo con i poveri uccellini. Ma grazie al pronto intervento delle Guardie Zoofile dell'OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), i volatili – spaventatissimi per la grande confusione – sono stati liberati e presi in custodia dagli operatori.

Purtroppo il fatto che i parrocchetti ondulati non abbiano tentato il volo e che fossero tenuti sulla spalla di uno dei due fermati, lascia pensare che potrebbero avere le ali "remiganti" tagliate. Questa terribile amputazione viene utilizzata spesso da chi sfrutta gli uccelli per questa pratica illegale al fine appunto di impedirne la fuga.

Se la visita veterinaria confermerà il taglio delle ali, oltre alla sanzione prevista dal regolamento comunale a tutela degli animali, ai responsabili sarà contestato anche il maltrattamento ai sensi dell'art. 544ter del Codice Penale che prevede fino a 18 mesi di reclusione.