Schianto sulla Tuscolana, muore una 24enne

Scontro mortale su via Tuscolana, nel comune di Grottaferrata. La notte scorsa, Giulia De Lorenzo (24 anni) ha perso la vita nello schianto frontale all'altezza dell'incrocio con la via del Tuscolo. La giovane romana, da qualche anno residente a Rocca Priora, viaggiava da sola a bordo della sua Matiz, quando verso le 4, probabilmente mentre tornava a casa, si è scontrata con furgone guidato da un 50enne di Roma che procedeva in senso opposto. Lo scontro è stato violentissimo: inutili i soccorsi, per la ragazza non c'è stato nulla da fare.