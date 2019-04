Il primo telegiornale sulla viabilità e mobilità regionale esclusivamente dedicato ai non udenti. È il nuovo servizio di Astral Infomobilità, promosso dalla Regione Lazio, in collaborazione con l’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi A. Magarotto di Roma. Con due edizioni settimanali tradotte dagli studenti nella Lingua dei Segni (LIS), il nuovo Tg permetterà di intercettare le esigenze di utenti che, troppo spesso, non hanno accesso a questo tipo di informazioni. Uno strumento per aiutarli negli spostamenti, consentendo loro di pianificare con più efficacia non solo i tempi di lavoro ma anche quelli al di fuori delle loro esigenze lavorative. Un ulteriore valore aggiunto consiste nell’offrire agli studenti dell’Istituto Magarotto l’opportunità di acquisire specifiche competenze professionali, utili anche a un futuro inserimento nel mondo del lavoro. Gli studenti saranno affiancati da tutor scolastici e di Astral Infomobilità e da interpreti, che li supporteranno in tutte le fasi di realizzazione del progetto. Il Tg è disponibile sul sito internet e i profili social (Facebook, Twitter, YouTube) di Astral Infomobilità e per le televisioni che ne faranno richiesta, ai fini della trasmissione.