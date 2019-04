Paura nella notte a Roma, esplode appartamento a Boccea

“Un botto pazzesco, poi sono venute giù le mura. Ci siamo svegliati d’improvviso e non capivamo se fosse il terremoto”. Terrore nella notte nel quartiere Boccea, con decine di abitanti riversati in strada per una forte esplosione avvenuta, intorno alle ore 2, al secondo piano di un appartamento, che ha fatto crollare le mura del palazzo al 4 di via Federico Galeotti. Un’anziana 86enne, rimasta gravemente ferita, con ustioni in varie parti del corpo, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale S. Eugenio. Non sono ancora chiare le cause dell’esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, pare sia scaturita da un fornello del gas rimasto acceso. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per domare le fiamme nel palazzo evacuato, sul posto anche la polizia locale. Mentre è partita la mobilitazione del quartiere ad ospitare gli sfollati in attesa che lo stabile torni agibile.