Due scosse di terremoto. Ad Amatrice torna la paura

Due scosse distanti poche ore sono state registrate dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nelle zone del Centro Italia devastate dal terremoto del 24 agosto 2016. L’ultima, in ordine di tempo, è quella di magnitudo 2.7 che poco prima delle 17 è stata distintamente avvertita dalla popolazione di Amatrice, nei pressi dell’epicentro, e percepita anche nelle vicine Accumoli e Cittareale. La scossa, seppure di lieve entità, segue di poche ore quella di magnitudo 2.6 registrata poco dopo la mezzanotte di sempre ad Amatrice. Un’altra scossa superiore a magnitudo 2 è stata registrata lo scorso 31 marzo, dopo un periodo di relativa quiete di quella faglia sismica. Motivo più che sufficiente per far tornare allarme e paura tra la popolazione residente. Al momento non si segnalano danni a cose e persone, ma tornano ad attivarsi le strutture d’emergenza del Comune distrutto dal sisma di due anni e mezzo fa.