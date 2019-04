Operaio travolto sul Gra. Il pirata era drogato e ubriaco

È un italiano di 52 anni il pirata arrestato dalla Polizia Stradale di Roma Settebagni per aver travolto e ucciso un operaio, che stava lavorando in un cantiere sul Gra, all’altezza dello svincolo Tuscolana. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è risultato positivo sia all’alcol test che al test per l’assunzione di droghe. Il 52enne ha prima travolto l’operaio nel cantiere e poi ha continuato la sua corsa nel tentativo di fuggire ma è stato intercettato dopo un paio di chilometri e arrestato con l’accusa di omicidio stradale. La vittima, un operaio di 50 anni, originario della provincia di Frosinone, è stato soccorso subito dopo l’incidente e trasportato in ospedale, dove è morto nella notte.