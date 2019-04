Spari in strada, due feriti a Cinecittà

Paura questo pomeriggio a Roma dove due uomini sono stati gambizzati. La sparatoria è avvenuta a via Flavio Stilicone, zona Don Bosco. Due persone, a bordo di uno scooter, hanno aperto il fuoco contro due uomini, fermi davanti a un bar. Le vittime sono state trasportate in ospedale. Sul posto i carabinieri della compagnia Casilina. Si attendono anche gli uomini del nucleo investigativo di via in Selci per i rilievi. Indagini in corso.