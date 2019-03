Ottomila aspiranti dottori invadono la Fiera di Roma

Accalcati sulle scale già da un'ora prima dello start ufficiale in mezzo a dubbi, sogni e incognite sulle prove. Inizia così alla Nuova Fiera di Roma la giornata degli oltre 8.200 candidati - quasi 100 in più dello scorso anno - al concorso di Medicina e di Odontoiatria dell’Università Cattolica.

In dettaglio, quest’anno alla prova di selezione sono iscritti 7.785 candidati per Medicina (5.261 femmine e 2.524 maschi), che si contenderanno uno dei 270 posti a concorso, con un rapporto di circa 1 ammesso ogni 30 candidati; sono invece 459 i candidati per i 25 posti di Odontoiatria (227 femmine e 232 maschi), 1 ammesso ogni 18 partecipanti al concorso. I candidati provengono da tutte le regioni italiane e per la maggior parte da Campania, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia.