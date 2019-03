Sabato 30 marzo al Contemporary Cluster di via dei Barbieri 7, galleria cosmopolita ed eclettica nel cuore di Roma, avrà luogo la decima puntata de "La Recherche", a cura Carolina Fiori con la collaborazione di Tommi Kinan, entrambi creatori e manager dell'agenzia di booking ed eventi Purple Brain Electro Organic Experience, contenitore artistico nato per e all'interno del Contemporary Cluster. Si scaverà nella memoria musicale di alcuni tra gli artisti più rappresentativi nel panorama underground internazionale: la musica intesa come installazione artistica. Sabato sarà un'occasione speciale perché sarà presentato il nuovo progetto live elettroacustico firmato Brando Lupi e Decomposer, due nomi di rilievo nel panorama dell'underground elettronica mondiale. Appuntamento a partire dall'ora dell'aperitivo fino a tardi. Orario 19.00 - 01.00. Il live inizierà alle 22. Nella galleria "Contemporary Cluster" è in corso anche la mostra d'arte contemporanea "Intergalactic" a cura di Giacomo Guidi e Francesca Campana.