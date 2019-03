Ostiense, negli ex mercati generali la Città (promessa) dei giovani

Il progetto di riqualificazione degli ex Mercati Generali di Ostiense, a sud della città: uno dei più monumentali fallimenti delle giunte capitoline. Vecchia storia di Roma, lunga e travagliata nel tempo. Anni di parole, anni di promesse, anni di intralci e di cambiamenti, e sotto gli occhi ad oggi un cantiere immobile - croce dei residenti - in mezzo al degrado incombente. Davanti lavori in parte completati, dietro un campo di battaglia, col rischio di incrociare pure altri reperti storici. Furono proprio gli ex Mercati al quartiere Ostiense a innescare la miccia esplosiva che portò allo scioglimento ad aprile 2017 dell'VIII Municipio. Provocando una scissione interna al M5s che condusse, per l'appunto, alle dimissioni dell'allora presidente Pace in aperto contrasto con la maggioranza dei consiglieri municipali. Il 22 settembre 2017 la sindaca Raggi, insieme all'assessore all'Urbanistica Luca Montuori, riuscirono a incollare i pezzi. Convocarono una conferenza stampa per annunciare l'accordo con il gruppo Toti per gli ex Mercati Generali. Ii nuovo patto tra Comune di Roma a guida pentastellata e costruttori assegnava al terziario il 12% degli spazi e al commerciale il 45%. Montuori riusciva, dunque, a far tornare pubblico il percorso centrale, e interno al centro commerciale, dalla via Ostiense all'altro lato del complesso. Tra le altre cose...

