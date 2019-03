Docente di Tor Vergata si lancia nel Tevere. Morto l'ematologo Lo Coco

È morto il professor Francesco Lo Coco, ordinario di Ematologia di "Tor Vergata" e direttore della U.O.C. Diagnostica Avanzata Oncoematologica del PTV. Palermitano, aveva 64 anni. È morto dopo essersi gettato nel Tevere dal Ponte della Musica domenica 3 marzo dopo essersi allontanato da un pranzo con la famiglia.

"Francesco Lo Coco è Tor Vergata. È stato il riferimento scientifico del nostro Ateneo, la persona che maggiormente ci ha rappresentato nel mondo per le sue scoperte scientifiche, l’uomo che tutti ricorderanno come ’colui che ha sconfitto la leucemia fulminante' - scrive il rettore dell’Università Tor Vergata, Giuseppe Novelli - Francesco ha portato in alto il nome di Tor Vergata e della sua Ematologia. Io sono profondamente commosso, ero legato a Francesco da un’amicizia che dura da molti anni, dagli inizi della mia carriera, quando cominciai a lavorare all’interno dell’Istituto di Ematologia della Sapienza di Roma, con il grande Maestro Franco Mandelli, a cui Francesco e tutti gli altri della sua scuola sono stati sempre molto legati".