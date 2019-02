Albero piomba su una macchina a Guidonia: morta una donna

Un albero crollato in via Maremmana Inferiore, a Guidonia, questa mattina alle 10,30, ha centrato una Fiat Panda in transito direzione via Marcellina. La donna al volante, estratta dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco, è stata elitrasportata in gravi condizioni in ospedale dove è morta poco dopo. Sul posto gli agenti della Polizia Locale che hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza la strada.