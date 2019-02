La Raggi al Gianicolo: ecco i primi 38 bus presi a noleggio

"Sono arrivati 38 nuovi autobus che andranno ad aumentare e svecchiare il parco mezzi di Atac con ricadute positive per tutti gli utenti del trasporto pubblico. È la prima tranche dei 108 mezzi presi a noleggio che entro aprile circoleranno in città. Li abbiamo presentati oggi insieme al presidente di Atac Paolo Simioni, Linda Meleo ed Enrico Stefano. Una boccata d’ossigeno per alcune linee strategiche che subiscono interruzioni o disservizi con il risultato di lunghe attese alle fermate". Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha presentato i nuovi mezzi al Gianicolo: "Parte delle nuove vetture è destinata ai collegamenti per il centro ospedaliero pediatrico del Bambino Gesù, al Gianicolo - aggiunge -. Le due linee, la 115 e la 870, sono spesso soggette a bruschi tagli, ma da oggi, grazie ai nuovi bus, torneranno a funzionare con più regolarità. Cambiamenti che saranno presto visibili e che si tradurranno in benefici per tutti" (foto di Francesco Benvenuti).