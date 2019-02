Parlare in pubblico: workshop gratuito con Andrea Febo

I profumi e i colori del cibo descritti senza il supporto di immagini; la consapevolezza e la capacità di coinvolgere chi ascolta in un sistema di relazioni ed esperienze che mettono in contatto le persone, soprattutto chi parla in pubblico, o a un pubblico. In sintesi, il “Relational public speaking” la comunicazione e l’informazione che passano attraverso il linguaggio, la voce, il corpo, sono al centro del prossimo appuntamento dei “Laboratori del saper fare”, il 22 febbraio 2019, alle ore 10.00, organizzato presso l’aula magna dell’Università Telematica San Raffaele, in via di Val Cannuta 247, Roma.

La partecipazione alla conferenza-workshop, organizzata dall’ateneo, è aperta a tutti, non solo agli studenti ma anche a professionisti o a chi ha l’esigenza di parlare a un pubblico, ed è gratuita previa iscrizione tramite e-mail: workshop@unisanraffaele.gov.it.

Maestro e tutor d’eccezione sarà Andrea Febo storyteller; digital coach & strategist specializzato in comunicazione, marketing, e-commerce e social media; direttore responsabile di Radio Food Live. “Parleremo di un tema importante, dinamico, attuale, soprattutto che interessa il nostro quotidiano. Anche per questo – dice Febo – lo abbiamo intitolato Relational public speaking. Cercheremo di andare oltre la traduzione letterale e vedremo quanto può essere complesso parlare, quanto può essere complesso farlo in pubblico, e quanto tutto questo può essere importante nella costruzione delle nostre relazioni quotidiane”.

L’incontro ha l’obiettivo di fornire strumenti e nozioni utili per parlare a un pubblico più o meno vasto; per superare il timore di affrontare la platea, spesso legato all’inesperienza. La giornata è divisa in due moduli e al termine di ognuno è prevista una parte pratica.





IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

9.45 - Saluti e presentazione - Mara Ferragina, coordinatrice del progetto “I workshop del saper fare”

10:00 – 13:00 // Modulo 1

Relatore: Andrea Febo

Comunicazione e Relazioni

• Cos’è il Public Speaking

• Gestione dello stress e delle emozioni

• Lo stile personale

• Il linguaggio: la sintesi e il corpo

Pratica esperienziale

Lunch Break

14:00 – 17:00 // Modulo 2

Relatore: Andrea Febo

Il Relational Public Speaking

• La costruzione della relazione

• La comunicazione verbale e l’uso delle parole chiave

• La comunicazione non verbale e l’uso delle mani

• La gestione delle domande

Pratica esperienziale





Andrea Febo - Digital Coach & Strategist specializzato allo IED di Roma in Comunicazione, Marketing, E-Commerce e Social Media; Storyteller con laboratori di Scrittura e lettura creativa con Stefano Benni presso Teatro Argot Studio di Trastevere in Roma; Master in Restaurant Business and Management conseguito alla FIMAR Federazione Italiana Manager della Ristorazione; corsi di perfezionamento in Public Speaking e Comunicazione efficace; Tutor presso la 24ORE Business School nel Master Comunicazione, Marketing e Social Media.

Food Writer in collaborazione continuativa con Il Messaggero, Gastronauta e Agrodolce; Speaker radiofonico e ideatore di Format in voce.

Presidente di ARCo – Alimetazione, Relazioni e Comunicazione, Associazione di Promozione Sociale con mandato statuario fondato sull’Educazione alimentare.

Co-Founder del progetto Radio Food; Editore del Radio Food Project e Direttore responsabile di Radio Food Live.