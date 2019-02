Fiamme nell'aeroporto di Ciampino. Scalo evacuato, voli aerei in tilt

L'aeroporto di Ciampino, a Roma, è stato evacuato intorno alle 8.30 per un incendio in un magazzino nei pressi delle partenze internazionali, nell'area Beauty Free.

Non ci sarebbero feriti né intossicati. Lo scalo è stato evacuato immediatamente e chiuso per permettere l’intervento dei vigili del fuoco. Bloccati tutti i voli, sono già sette quelli dirottati per motivi di sicurezza nello scalo principale di Fiumicino.