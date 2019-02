Sgomberato (e sorvegliato) il palazzo occupato di via Carlo Felice

Nessuno scontro o rivolta durante lo sgombero del palazzo occupato di via Carlo Felice, 69 nella zona di San Giovanni avvenuto nella mattinata di lunedì 18 febbraio e che vedrà la sua conclusione il prossimo mercoledì. Lo stabile di proprietà della Banca d’Italia era occupato da ben quindici anni da almeno 70 persone tra cui 14 famiglie con minori a carico. Al momento dello sgombero erano presenti i vigili urbani, i tecnici di gestione immobiliare Sidief (la società privata che gestisce il patrimonio immobiliare dell’ente bancario) ed una postazione mobile della sala operativa sociale del Campidoglio.

“Le persone in condizione di fragilità” – riferiscono in una nota congiunta Regione Lazio e Campidoglio –“verranno accolte e supportate con percorsi d’inclusione grazie alla risorse e agli strumenti messi a disposizione dalla società Sidief Spa proprietaria dell’immobile, dall’Ater per la Regione Lazio e dal Dipartimento delle Politiche Sociali di Roma Capitale.Le strutture in cui si trasferiranno le persone garantiranno ai minorenni la continuità scolastica e a tutti la continuità con il proprio ciclo di vita.”

Unitamente le iniziali operazioni di sgombero che vedranno il loro termine nella giornata di mercoledì prossimo sono state messe in atto in stretta collaborazione fra il Comune di Roma, I Municipio, Regione e Sidief. Lo stabile sarà sorvegliato durante la notte per evitare che venga occupato nuovamente.