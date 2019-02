Tentato omicidio premeditato. Ecco l'accusa ai due arrestati per gli spari dell'Axa

Tentato omicidio premeditato in concorso e aggravato dai abietti e futili motivi: è l’accusa che la Procura di Roma contesta a Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due giovani in carcere da ieri per il ferimento di Manuel Bortuzzo, il nuotatore raggiunto da un colpo di pistola al fianco la notte tra sabato e domenica scorsi in piazza Eschilo, all’Axa. Al gip è stata inoltrata la richiesta di convalida del fermo con l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere.