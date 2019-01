Omicidio Vannini, il ministro Trenta contro il reintegro di Ciontoli nelle Forze Armate

«Sul caso dell’omicidio di Marco Vannini non posso entrare nei meriti della sentenza giudiziaria, poiché esula dalle mie competenze e prerogative, ma una cosa la posso fare: il mio impegno, il mio massimo impegno, fin quando sarò io a guidare il ministero della Difesa, affinché al signor Ciontoli non sia concesso il reintegro in forza armata. Ho già in questo senso dato disposizioni alle competenti articolazioni della Difesa». È quanto scrive sul suo profilo Facebook il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. «Colgo l’occasione - aggiunge Trenta - per esprimere anche tutta la mia vicinanza ai cari e alla famiglia di Marco, in questo difficilissimo momento. Comprendo il vostro dolore, comprendo la vostra rabbia, ma sappiate che non siete soli».