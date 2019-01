Cadono massi sulla Flaminia. Automobilista ferito, traffico in tilt

Massi si staccano dal costone di via Flaminia. È accaduto nelle prime ore del mattino, nei pressi dello svincolo del Grande Raccordo Anulare in direzione della Capitale. Colpita un’auto in transito. Il conducente, un uomo di 43 anni, è stato trasportato in ospedale dal 118 per contusioni. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Sono intervenuti anche i tecnici dell’Anas. Transennata un'area. Traffico in tilt, via Flaminia quasi interamente bloccata.