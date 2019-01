Molesta una ragazza ma in metro ci sono i carabinieri. Egiziano in manette

Ancora molestie sui mezzi capitolini. I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante nella serata di ieri hanno arrestato un uomo di origini egiziane di 39 anni con l’accusa di violenza sessuale. La vittima, una ragazza romana di 29 anni, dopo essere stata ‘puntata’ dal molestatore che, approfittando della consueta folla sul vagone della metro A, tra le fermate di Termini e Vittorio Emanuele, dopo essersi avvicinati le si è praticamente attaccato addosso.

Ma il maniaco di turno non aveva fatto i conti con i Carabinieri che in quel momento erano presenti – in abiti civili – nello stesso vagone e, subito dopo, aver notato il comportamento anomalo dell’uomo sono intervenuti immediatamente. Ammanettato e bloccato all’istante in flagranza di reato il trentanovenne è stato poi portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Episodi del genere non sono certo una novità nella Capitale il fenomeno delle molestie sessuali contro le donne di ogni età. A settembre scorso una donna – sempre sulla linea A della metro – era stata molestata alla fermata Cipro da un trentasettenne del Bangladesh. La vittima era una sua connazionale di 20 anni. Solo grazie all’intervento di due passeggeri si era evitato il peggio. Il molestatore infatti aveva preso a seguire per il vagone la giovane nonostante fosse scesa dai vagoni per sfuggire all’uomo. Intervenuti sul posto gli agenti del I gruppo Centro della Polizia di Roma Capitale che, dopo aver bloccato l’uomo, lo hanno arrestato e portato per i dovuti accertamenti in caserma.