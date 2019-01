Un incontro in memoria di Luigi Sturzo

Anci Lazio in collaborazione con il Centro Documentazione e Studi dei Comuni Italiani (Anci-Ifel) ha organizzato per il 17 Gennaio alle 15, presso il piccolo Auditorium "Aldo Moro" sito in via Campo Marzio 24 a Roma, un incontro per ricordare l'impegno di Luigi Sturzo (vice Presidente Anci dal 1915 al 1924).

Dopo il saluto del presidente di Anci Lazio Nicola Marini che sulla figura di Sturzo ha affermato: “Don Luigi Sturzo è un uomo del nostro tempo, oggi più che mai. Per la sua sensibilità e per la sua lungimiranza. Il sacerdote calantino è stato infatti una figura fondamentale per gli amministratori locali e per l’Anci, non solo per il ruolo di Vice Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni italiani, ricoperto fra il 1915 e il 1923, ma anche per il suo pensiero politico e per l’idea di Ente locale che ha sempre avuto. Il Comune per lui era il fulcro delle Istituzioni, il punto di partenza della Pubblica Amministrazione, della politica e della società civile”. E successivamente, alla riflessione del coordinatore della Consulta Borghi e Paesi del Lazio Francesco Chiucchiurlotto sul piccolo volume "Programma Municipale", che sarà distribuito ai presenti, seguirà l'intervento di Ciriaco De Mita, Sindaco di Nusco, su "l'attualità del pensiero di Luigi Sturzo, Comunità Locali, Stati ed Europa". Coordina l'incontro il Dott. Lucio Alessio D'Ubaldo direttore del Centro Documentazione e Studi dei Comuni Italiani (Anci-Ifel).