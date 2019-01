Il Tar: la madre della Taverna deve lasciare la casa popolare

La madre ottantenne del vicepresidente del Senato, Paola Taverna del Movimento 5 Stelle, dovrà lasciare la casa popolare. Lo ha deciso il Tar, secondo quanto riporta Repubblica, rigettando le motivazioni con cui, Graziella Bartolucci, questo il nome della donna, si era opposta all'ordinanza di decadenza non avendo più i requisiti per occupare la casa del Quadraro, a Roma, in cui vive dal 1994 dopo regolare assegnazione. Secondo gli accertamenti eseguiti dall'Ater, infatti, la madre della Taverna ha perso il diritto di abitare nell'alloggio da 100-150 euro al mese di affitto avendo negli anni superato i limiti patrimoniali entro i quali si ha diritto alla casa polare.