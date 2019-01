Veicolo in fiamme sul Raccordo Anulare. Code e Gra bloccato

Un mezzo è andato a fuoco sul Grande Raccordo Anulare in corsia esterna in direzione Firenze all'altezza dell'uscita Centrale del Latte. Il Gra è rimasto bloccato e code si sono formate per chilometri, fino all'intersezione con la Roma-L'Aquila. In direzione Napoli le code iniziano all'altezza di Porta di Roma. Sul posto sono intervenuti tre volanti della Polstrada e un'autopompa dei vigili del fuoco. Nell'incidente sono stati coinvolti vari veicoli ma non ci sono feriti.