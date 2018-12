Esercito tappabuche di Roma. La Meloni all'attacco: "Raggi calamità"

Per le buche delle strade della Capitale e per il verde pubblico sono stanziati - chiede un emendamento alla manovra finanziaria in via di approvazione - 50 milioni di euro per l'anno 2019, per 50 milioni di euro per l'anno 2020, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, per 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023.

"Sono stato il primo ad elogiare alla Camera le capacità del Genio Militare nell'affrontare le emergenze e le calamità naturali ma trovo assurdo rivolgersi all’Esercito per sopperire ad emergenze ataviche come quella delle buche del manto stradale di Roma dovute all'incapacità gestionale di una amministrazione comunale. Se non ci fosse da piangere, davanti a certe proposte, ci sarebbe da chiedersi se gli stessi proponenti 5 Stelle non ritengano una catastrofe l'Amministrazione Raggi tanto da dover delegare le Forze Armate. In attesa di capire meglio come sarà portata avanti questa loro idea di lavoro, non ci resta che ironizzare ricordando che i militari sono sì dei servitori della Patria ma vanno valorizzati, addestrati e attrezzati e non utilizzati per tappare i buchi di chi fallisce". Lo dichiara Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Difesa.

"Con un emendamento alla manovra, il M5S ha deciso che sarà l'Esercito a tappare le buche di Roma. I militari, che possono essere impiegati in attività di questo tipo unicamente in caso di eventi eccezionali come terremoti o alluvioni, saranno costretti a scendere in campo per rimediare all'incapacità dell'amministrazione grillina. I Cinquestelle ammettono che il loro sindaco Raggi è una calamità naturale per Roma e i romani". E' quanto ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.