Fumo da un magazzino. Chiusa la fermata Termini della metro B

Poco dopo le 11:10, Atac comunica di aver dovuto chiudere per “verifiche tecniche“ e la fermata Termini della linea B della metropolitana. “I treni - si legge nel tweet dell’azienda - transitano senza fermare. Utilizzare stazione Castro Pretorio”.

Da quanto si apprende, sarebbe uscito del fumo dai locali di un magazzino utilizzato dagli operai dell’azienda per riporre attrezzature di lavoro. Per ragioni di sicurezza, la fermata è stata momentaneamente sospesa.