Tmb Salario, polveri sottili oltre i limiti a Villa Ada e Tiburtina

Villa Ada e Tiburtina. In queste due zone i valori del particolato (Pm10, le cosiddette poveri sottili) misurati nelle centraline del Comune di Roma l'11 dicembre evidenziano un generale incremento delle concentrazioni rispetto ai giorni precedenti. Aumento da mettere in relazione con il gigantesco incendio che ha colpito l'impianto di trattamento dei rifiuti Tmb di via Salaria di proprietà dell'Ama. "Nelle stazioni di Villa Ada (56 gr/mc) e di Tiburtina (54 gr/mc), due superamenti del limite giornaliero pari a 50 gr/mc", scrive l'Arpa Lazio sul suo sito web in una nota sui monitoraggi della qualità dell'aria nella giornata del rogo del Tmb Salario.

Nell'area interessata - ricorda l'Arpa Lazio - sono stati installati ieri mattina "due campionatori: uno ad altro volume ed uno gravimetrico. I primi campioni sono già presso i laboratori dell'Agenzia e in queste ore saranno effettuate le analisi dei microinquinanti (diossine, furani, PCB, IP - Idrocarburi policiclici aromatici) e dei metalli sui filtri del particolato". Il campionatore ad alto volume è stato installato nelle immediate vicinanze dell'impianto (circa 30 metri) mentre il secondo e' stato installato presso la scuola Piaget Majorana, in piazza Minucciano. "Al fine di avere ulteriori elementi informativi - spiega l'Agenzia - saranno analizzati presso i laboratori anche i filtri del particolato delle centraline della rete di monitoraggio più vicine all'impianto".