All’altezza di Spinaceto, tra il GRA e la Pontina, l’ennesima tragedia sfiorata stamane, intorno alle 7, per un mezzo dell’Atac. Un autobus 700 è stato letteralmente avvolto dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco. Il rogo si è propagato in pochi minuti. Fortunatamente nessun ferito. Per ora rimangono incerte le cause scatenanti. Secondo le testimonianze raccolte, l’autista è uscito dal finestrino perché l’incendio ha bloccato le porte. Verso le 8 il rogo è stato spento e il mezzo rimosso dalla carreggiata. Atac informa che “avvierà tutti gli accertamenti necessari per individuare le ragioni dell'accaduto. La vettura era in servizio da oltre 15 anni” e, secondo quanto si è appreso, apparteneva alla rimessa di Acilia.