Figlia segregata in casa perché gay

Ragazza sequestrata in casa dalla famiglia perché gay. "La scorsa settimana con il supporto dell'Oscad (Osservatorio di Polizia e Carabinieri contro le discriminazioni) abbiamo liberato una ragazza di 17 anni vittima di violenza familiare in provincia di Roma. La ragazza ha raccontato una situazione familiare molto grave, da quando i genitori, un anno fa, hanno scoperto che era lesbica. In particolare la ragazza viveva in un clima di continua violenza ed era sequestrata in casa, dove i familiari non la facevano più uscire". Lo rende noto Fabrizio Marrazzo Portavoce Gay Center.