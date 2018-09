Giallo nel quartiere Appio-San Giovanni a Roma. I carabinieri intervenuti alle 19, dopo la chiamata di un uomo che minacciava il suicidio, sono entrati in un appartamento in via Albalonga. La porta bloccata dall'interno ha costretto i militari a sfondarla: nell'abitazione hanno trovato una donna romana di 67 anni, ormai senza vita, nel letto. L'uomo, presumibilmente il marito, era accanto al cadavere e minacciava di tagliarsi la gola con un coltello. Romano anche lui di 64 anni è stato portato in caserma e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Si attende l'arrivo del medico legale sul posto: sarà solo lui a stabilire le cause del decesso considerato che sul corpo della vittima non sono presenti segni evidenti di violenza.