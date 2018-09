Contrordine, ponticello di via Baffi chiuso da mercoledì per due settimane

Mancano i timbri, slitta a mercoledì la chiusura del ponticello di via Baffi che resterà chiuso per due settimane, per lavori di manutenzione straordinaria. La terza settimana invece sarà chiuso solo di notte. Ma il percorso pedonale resterà sempre aperto, accessibile ai pedoni e ai disabile. Ad annunciarlo l'assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente dell'XI Municipio Giacomo Giujusa. "Ci scusiamo per i disagi ma si tratta di un intervento assolutamente necessario e improcrastinabile" dice Giujusa. Sul giallo dello slittamento della chiusura del ponticello, poi, sul quale aveva polemizzato il consigliere Marco Palma, vice presidente Consiglio Municipio XI, l'assessore ci tiene a spiegare che "lo slittamento dei lavori è dovuta al fatto che la direzione tecnica municipale ha chiesto l'integrazione documentale da parte di Rfi che arriverà domani. Nelle prossime ore verrà apposta la segnalatica delle deviazioni e i lavori inizieranno mercoledì mattina. Questo significa che c'è massima attenzione al rispetto della sicurezza e anche della normativa".