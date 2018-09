Auto travolge una famiglia di polacchi a San Pietro: cinque feriti, tre sono bambini

Una famiglia polacca formata da madre, padre e tre bambini di 6, 4 e 13 anni è stata travolta da un'auto alle 21.30 in via della Conciliazione, angolo via Traspontina, a due passi da San Pietro. A investirli una Renault Clio guidata da un italiano che, probabilmente a causa dell’afalto reso scivoloso dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo finendo sul marciapiede e colpendo i pedoni in procinto di attraversare. Sul posto i vigili urbani e un’ambulanza. Feriti tutti i componenti della famiglia. Destano particolare preoccupazione le condizioni della donna, 37enne, e di uno dei piccoli. Sono entrambi ricoverati in codice rosso, la mamma al San Camillo, il figlio al Bambino Gesù. Il padre, 42 anni, è in codice giallo.