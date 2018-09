L'estate si saluta col party dei tatuaggi

Non c'è niente di più originale per salutare l'estate che organizzare un mega party in una magnifica terrazza con vista panoramica nel cuore del centro storico, per di più con tanto di divertentissima gara di ballo, corredata da pregiati premi e, dulcis in fundo, un famoso maestro di body designer, Gianni Catania, arrivato appositamente da Salerno in occasione dell'evento mondano. Tutto questo è quanto ha ideato e organizzato in maniera eccellente, l'abilissima padrona di casa Maria Teresa Stabile insieme al marito Alberto di Vece.

Moltissimi gli amici che divertiti hanno accolto l'invito, diventato ormai una tradizionale festa di fine estate, vivendolo sempre con grande entusiasmo e coinvolgimento, tra i presenti spiccava il principe Guglielmo Giovannelli Marconi in compagnia della moglie Vittoria, il marchese Giuseppe Ferrajoli, la duchessa Silvana Augero con il marito Pier Luigi, l'imprenditrice Sara Iannone, la giornalista Maridì Vicedomini, l'organizzatrice di eventi Bianca Maria Lucilbelli, i prefetti Fulvio Rocco e Gianni Ietto.