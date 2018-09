L'aereo non va, clandestini liberi

Accompagnati a Roma dai centri di permanenza di Bari, Brindisi, Potenza, Torino e Trapani, una sessantina di clandestini da espellere - tra cui diciassette tunisini - sono stati rimessi in libertà per colpa di un guasto al velivolo che avrebbe dovuto rimpatriarli. La vicenda tragicomica si è consumata nella tarda mattinata di giovedì 13 settembre all’aeroporto «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, dove i nordafricani espulsi erano arrivati scortati da altrettanti agenti delle varie questure competenti a bordo di pullman della Polizia di Stato. Una volta nella Capitale, dopo una notte di viaggio, l’inaspettata «sorpresa». Ultimate intorno alle 13 le procedure di imbarco per il volo charter della compagnia aerea maltese Air Horizont, che avrebbe dovuto raggiungere prima Palermo e poi Hammamet, un guasto all’aereo e l’impossibilità di risolvere in breve tempo hanno di fatto garantito la permanenza in Italia agli stessi ai quali, accompagnati e scortati, era stato imposto di lasciare il territorio nazionale...

