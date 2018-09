Anziana muore per una pallonata

E’ stata colpita da una pallonata violentissima, lanciata da un gruppo di ragazzini che giocava in largo Agosta, a Villa Gordiani. Vittima una ottantaduenne del quartiere per la quale non c’è stato nulla da fare. E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle 18,15 nella grande piazza pedonale circondata dai palazzi. L’anziana, caduta subito dopo l’impatto con il pallone di cuoio, è morta prima dell’arrivo dell’ambulanza sul posto, chiamata da una donna sul posto ancora sotto choc. Il corpo, rimasto a terra per ore fino all’arrivo dell’ambulanza, non presentava altri segni di violenza se non quello della pallonata notato dai sanitari del 118. Sul caso indagano i baschi verdi, i primi a intervenire insieme ai carabinieri. I bambini, tutti tra gli 8 e i 10 anni, non hanno saputo dire con esattezza chi di loro abbia lanciato il pallone e nessuno, al momento, sarebbe stato riconosciuto come responsabile.

Diversi gli esposti presentati dai residenti negli anni per le partite improvvisate in piazza, causa di diversi ferimenti. Gianluca Santilli, ex consigliere municipale nelle fila del Pd, nel suo profilo Facebook ieri ha commentato: “Da anni si dice che in Largo Agosta è pericoloso per i pedoni giocare con il pallone. Dopo vari feriti c’è scappato il morto”.